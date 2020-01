Soteldo e Marinho se reapresentam no Santos e já treinam no CT Rei Pelé

Depois de não se reapresentarem no primeiro dia de pré-temporada do Santos, Soteldo e Marinho marcaram presença no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. A dupla participou normalmente da atividade comandada por Jesualdo Ferreira.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Marinho revelou que teve “imprevistos” e não pôde viajar a Santos na quarta-feira. O atacante não havia comunicado à diretoria o motivo de sua ausência. Por outro lado, Soteldo avisou que não estaria presente no primeiro dia da pré-temporada por conta de um problema com o voo.

Dessa maneira, apenas Carlos Sánchez é ainda aguardado no CT Rei Pelé. A tendência é que o uruguaio chegue ao Brasil na sexta-feira e inicie os treinamentos no sábado. O jogador era esperado na quarta-feira, porém não se reapresentou. Nos últimos dias, a Gazeta Esportiva noticiou o acordo entre o meia e o Santos em relação ao pagamento de uma dívida de pouco mais de R$ 1 milhão.

O Santos não viajará durante a pré-temporada. A primeira partida do clube no ano será no dia 23, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O jogo acontecerá na Vila Belmiro, às 19h15.