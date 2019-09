Soteldo diz que fica “um pouco triste” por convocação e elogia Venuto no Santos

Antes de apresentar à seleção venezuelana para amistoso contra a Colômbia na próxima segunda-feira, Yeferson Soteldo concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça, no CT Rei Pelé. O meia-atacante do Santos viaja na quinta para a Flórida, nos Estados Unidos.

Em grande fase no Peixe, Soteldo diz que fica “feliz e triste” por servir seu país. E elogia Lucas Venuto, um dos possíveis substitutos contra o Athletico-PR no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante ex-Vancouver Whitecaps (CAN) chegou na primeira semana de agosto e ainda não estreou.

“Estou feliz pela seleção, mas um pouco triste por não jogar essa partida tão importante.Tenho que jogar pela seleção, pensar lá, e faremos uma partida muito boa na Vila contra o Athletico. Temos muito a ganhar, ficam jogadores muito bons aqui. Sampaoli tem muita confiança e farão as coisas bem pela vitória em casa”, disse Soteldo, antes de comentar sobre o Venuto.

“Que ele (Venuto) faça muito melhor (risos). Que ele possa jogar bem para vencermos e seguimos na liderança. Ele é muito bom, professor (Jorge Sampaoli) viu e a oportunidade vai chegar. Ele vai demonstrar o que demonstrava nos clubes anteriores”, completou.

Além de Soteldo, o Santos não contará com Jorge (seleção brasileira), Derlis González (seleção paraguaia) e Victor Ferraz (suspenso). Bryan Ruiz (Costa Rica), Cueva (Peru) e Jackson Porozo (Equador) também foram convocados, mas esses não estão nos planos do técnico Jorge Sampaoli.

