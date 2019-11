Soteldo confessa cobrança por lances individuais e elogia companheiros de ataque

O venezuelano Yeferson Soteldo sabe que pode melhorar no quesito individualidade. Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o atacante enalteceu sua participação na última partida, na goleada sobre o Botafogo, e aproveitou para elogiar companheiros do pelotão da frente.

“É algo pessoal e pendente (finalizar mais). Às vezes posso exagerar ao tocar para um companheiro do que fazer para uma jogada individual. Penso nisso. No último jogo cheguei muito, finalizei muito e espero continuar fazendo gols como aconteceu”, disse.

Contra o Glorioso, Soteldo foi para as redes em duas oportunidades. Quem também marcou foi Eduardo Sasha, o artilheiro do Peixe no Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O venezuelano elogiou não só ele, como também Marinho, que também deixou o seu no final de semana.

“Sasha faz um torneio muito bom, goleador da equipe. Muito merecido, tranquilo, ficou calado e ganhou seu lugar. É muito importante. Marinho faz jogos muito bons e que continue assim, ajudando a equipe. Tailson e os outros do banco também têm ajudado e podem nos dar uma mão”, concluiu.

O Santos treina na manhã desta terça-feira e depois viaja para Florianópolis, onde enfrentará o Avaí nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o terceiro colocado na competição, com 58 pontos conquistados, cinco atrás do Palmeiras, vice-colocado.

