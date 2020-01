Semana do Santos terá chegada de Jesualdo e início da pré-temporada

Com técnico definido e poucas alterações no elenco, o Santos programou a reapresentação para a próxima quarta-feira (8). O início da pré-temporada ocorre um dia após a chegada de Jesualdo ao Brasil. O novo comandante terá cerca de duas semanas para conhecer o clube e os jogadores antes da estreia do Peixe no Campeonato Paulista.

Além do técnico português, a reapresentação do Santos vai contar com outras caras novas. Nomes como o atacante Raniel e o lateral-direito Madson foram contratados em negociações envolvendo atletas que tinham vínculo com o Peixe. Por outro lado, o grupo também teve baixas. A principal foi o zagueiro Gustavo Henrique, que não renovou e se transferiu para o Flamengo.

A partir da próxima quarta-feira, o Alvinegro começa a trabalhar a preparação física dos atletas. O período também vai servir para o time começar a se adaptar ao estilo de jogo proposto por Jesualdo.

O primeiro desafio do Santos em 2020 está marcado para o dia 23 de janeiro, em uma partida em casa diante do Red Bull Bragantino, pela rodada de estreia do Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com