Sem mercado no Brasil e Argentina, Noguera tenta sair do Santos para a Itália

Fabián Noguera, do Santos, tenta ser negociado com o futebol da Itália. O zagueiro aposta no passaporte europeu para encontrar um clube na Série A ou B do país. O defensor foi oferecido ao Genoa, por exemplo, e a equipe ficou de avaliar a situação.

O defensor de 26 anos não tem mercado no Brasil ou Argentina por causa do alto salário – de cerca de R$ 200 mil. O Peixe não tem interesse em dividir mais uma vez os vencimentos do jogador.

O Gimnástic (ESP), onde o atleta atuou na última temporada, foi rebaixado para a terceira divisão e não tem condições financeiras. O Oviedo, da La Liga 2, demonstrou interesse, mas também não tem “cacife”.

Noguera foi sugerido a brasileiros e argentinos, porém, o alto salário inviabiliza as tratativas. O Estudiantes (ARG), seu ex-time, não quis abrir negociação.

Fabián Noguera não está nos planos de Jorge Sampaoli e treina separadamente, em horário separado dos demais do elenco profissional. Ele tem 26 anos, foi contratado em 2016 depois de passagem pelo Banfield (ARG) e nunca se firmou na Vila Belmiro.

