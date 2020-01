Sem justificativa, Marinho falta na reapresentação do Santos

Marinho faltou na reapresentação do Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o primeiro treinamento de Jesualdo Ferreira. E não deu justificativa ao clube.

O Peixe aguarda por um contato do atacante para saber o que fazer. O estafe de Marinho também não sabe a motivação para a falta.

Outras duas baixas foram Sánchez e Soteldo, por problemas de voo. No caso do uruguaio, há o agravante pela dívida. Ele treina no sábado, enquanto o camisa 10 estará à disposição na quinta.

Veja quem esteve presente na reapresentação do Santos:

Goleiros: Everson, Vanderlei, Vladimir, João Paulo e John

Laterais: Pará, Madson e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Aguilar e Luan Peres;

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Jobson, Sandry, Guilherme Nunes, Jean Mota, Bryan Ruiz, Evandro e Cueva;

Atacantes: Eduardo Sasha, Raniel, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Derlis González, Tailson, Lucas Venuto e Uribe.