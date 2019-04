Sem “hipocrisia”, Everson diz que treino forte o prepara para ser titular no Santos

Everson será titular do Santos contra o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o rodízio de Jorge Sampaoli, Everson sairá jogando nesta competição, enquanto Vanderlei, a princípio, é escolhido para o Campeonato Paulista e Brasileirão.

O atual reserva foge de hipocrisia e visa a titularidade, mas respeita Vanderlei e a decisão de Sampaoli.

“Todos querem jogar, é evidente, claro, não podemos ser hipócritas. Venho buscando espaço no dia a dia, respeitando a decisão do Sampaoli. Com trabalhos de campo maior, mais perto da situação de jogo, tento me concentrar e pensar em um treino como jogo”, disse Everson, em entrevista coletiva nesta terça.

“A gente sempre respeita o comando do Sampaoli, deu entrevista falando que eu jogaria a Copa do Brasil, estou trabalhando para estar apto. Quem jogar vai desempenhar um bom futebol para conseguirmos um bom resultado para trazer a Santos”, completou o técnico.

O goleiro destaca o trabalho do preparador de goleiros Arzul para não sentir a falta de ritmo e prevê cobranças de falta só “no futuro”.

“Arzul trabalha todos com com a mesma carga, os três estão aptos a jogar (ele, Vanderlei e João Paulo). Todos trabalham prontos para jogar. Apto a trabalhar desde o América-RN forte para se o professar optar, estar mais uma vez preparado para representar a camisa do Santos”, afirmou.

“Foquei primeiro nos trabalhos específicos, metodologia um pouco diferente do Nordeste. Aqui é mais intenso, depois de um mês treinei algumas faltas no tempo hábil quando a perna não está cansada. Quando há brecha de intervalo de trabalho, procuro treinar. Vim aqui com a meta de defender as cores do Santos, se tiver oportunidade lá na frente de bater, trabalharei pare estar preparado e realizar o sonho de fazer um gol pelo Santos. Mas meu objetivo principal é defender e se tiver oportunidade vou trabalhar para buscar”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com