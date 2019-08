Sem espaço, Jobson mantém a calma e volta a jogar pelo Santos no Aspirantes

Jobson não agradou ao técnico Jorge Sampaoli. Mesmo assim, o volante mantém a calma e não quer deixar o Santos neste momento da temporada.

O meio-campista e seu representante veem a permanência no Peixe como o melhor caminho. O receio é sair por empréstimo e correr o risco de seguir sem ter sequência de jogos no segundo semestre, quando as equipes tendem a ter escalações definidas.

Enquanto isso, Jobson reforçará a equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Vitória nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da segunda fase da competição.

A provável escalação de Márcio Zanardi é: John, Fernando Pileggi, Derick, Wagner Leonardo e Rhuan; Guilherme Nunes, Jobson e Patrick Valverde; Alexandre Tam, Lucas Braga e Yuri Alberto.

Jobson chegou ao Santos em abril, depois de se destacar pelo Red Bull Brasil, e ainda não teve um minuto sequer em campo. Para Sampaoli, o jogador ainda não se adequou ao sistema tático. Quem acompanha os treinamentos vê bom desempenho do atleta e não entende a falta de oportunidades. O contrato vai até 15 de abril de 2024.

