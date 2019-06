Sem Cueva, Sampaoli testa Marinho como titular antes de Santos x Ceará

O técnico Jorge Sampaoli testou Marinho como titular do Santos no treinamento do último sábado, no CT Rei Pelé, antes da partida contra o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Castelão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Cueva, liberado para se apresentar à seleção peruana, Marinho foi observado desde o começo ao lado de Jean Mota, Rodrygo e Eduardo Sasha no ataque. Durante a atividade, várias mudanças foram feitas, como a entrada de Uribe.

Na defesa, depois de esboçar três zagueiros, Sampaoli iniciou a atividade tática sem Luiz Felipe. A definição, porém e como de praxe, ocorrerá minutos antes da bola rolar.

Uma possível escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Jorge (Felipe Jonatan); Jean Lucas, Carlos Sánchez (Alison ou Luiz Felipe) e Jean Mota; Marinho, Rodrygo e Eduardo Sasha (Uribe).

