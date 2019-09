Sem Cueva, Sampaoli relaciona 23 jogadores para duelo contra o Fluminense

O Santos relacionou 23 jogadores para o confronto desta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o meia Christian Cueva mais uma vez foi preterido pelo técnico Jorge Sampaoli.

O peruano acabou ficando de fora da relação por conta do limite de cinco estrangeiros que podem ser utilizados por partida. Felipe Aguilar, Derlis González, Carlos Sánchez, Yeferson Soteldo e Fernando Uribe foram chamados pelo comandante santista.

Por outro lado, o meio-campista Evandro, recuperado de edema na coxa esquerda, está de volta. Desse modo, o Peixe deve ir a campo com: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Victor Ferraz; Derlis, Soteldo e Sasha.

Ocupando a terceira colocação com 37 pontos conquistados, o Santos busca os três pontos para tentar se manter no grupo de postulantes ao título do Brasileirão. No momento, a liderança pertence ao Flamengo, que soma 45 pontos em 20 rodadas.

Confira os 23 relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Pará, Felipe Jonatan e Jorge

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Luan Peres

Meio-campistas: Alison, Sánchez, Pituca, Evandro e Jean Mota

Atacantes: Derlis, Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho, Uribe e Venuto