Sem capitães deste ano, Santos abre concorrência para 2020

O Santos não terá os capitães deste ano em 2020: Victor Ferraz foi para o Grêmio e Gustavo Henrique decidiu não renovar o contrato.

A definição será do novo técnico, mas, baseado nesta temporada com Jorge Sampaoli, Carlos Sánchez e Alison são os principais cotados para herdar o “Z” do ídolo Zito.

Sánchez se emocionou durante a temporada ao entender a história por trás da faixa. Foi a primeira experiência como capitão.

“Não sabia da história do Z (de Zito) na faixa de capitão. Depois do jogo, perguntei o que era e me contaram. Foi uma história muito linda. Quando me contaram, me emocionei. Nunca me imaginei usando a faixa. Agradeci ao Victor Ferraz por darem para mim. Nunca imaginei usá-la. É o primeiro clube que coloco a faixa. Para mim foi uma emoção muito grande”, disse o uruguaio.

Outros líderes do elenco santista com possibilidade de saída são o goleiro Vanderlei, alvo do Grêmio depois de ser reserva de Everson, e Lucas Veríssimo, em alta após mais uma temporada em grande nível.