Sem Alison, Sampaoli arma o Santos com novidades para enfrentar o Bahia

Sem Alison, liberado para o nascimento da filha na última sexta-feira, o Santos deve ter três zagueiros para enfrentar o Bahia neste sábado, às 19h (de Brasília), no Pituaçu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli preparou o Peixe com Gustavo Henrique na vaga de Alison e Soteldo no lugar de Marinho, num 3-4-3 com Sánchez simulando um armador.

Se o esboço de Sampaoli se confirmar, o Santos enfrentará o Bahia com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jorge; Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe.

O Peixe ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, cinco atrás do Palmeiras. Cueva, de folga depois da Copa América, e Jobson, lesionado, são desfalques.