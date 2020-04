Segundo Peres, Sampaoli teria tentado levar jogadores do Santos para o Atlético-MG

Jorge Sampaoli teria ligado para jogadores do Santos para persuadi-los a assinar com o Atlético-MG. A informação foi confirmada pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, em entrevista concedida ao canal do jornalista Jorge Nicola.

De acordo com Peres, o argentino ligou para três atletas do Peixe, mas se esforçou mais para tentar convencer Diego Pituca.

“Única certeza é que ligou para o Pituca, Sasha e Marinho para perguntar se eles tinham intenção de sair. O Diego Pituca foi o que ele foi mais incisivo”, comentou.

Apesar do mal relacionamento com a diretoria, Jorge Sampaoli marcou de forma positiva a temporada passada do Santos. À frente do time da Vila Belmiro, o treinador conquistou o vice-campeonato Brasileiro e superou equipes que tinham mais investimento que o Peixe, como o Palmeiras.

Após a saída de Sampaoli, o português Jesualdo Ferreira assumiu o Santos na tentativa de manter o bom trabalho de 2019.