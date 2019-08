Sasha supera 2018 e explica como convenceu Sampaoli no Santos: “Prestando atenção”

Em 2018 inteiro, Eduardo Sasha fez sete gols. Em 2019, após marcar pela primeira vez em abril, já são oito, todos pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante deu a volta por cima depois de começar a temporada fora dos planos de Jorge Sampaoli no Santos. Ele explica como convenceu o treinador.

“Tão bom talvez não (esperasse), mas sabia que isso ia acontecer pra mim. Não sabia a circunstância. Trabalhei com a mesma forma mesmo sem tantos jogos. Treinei da mesma forma que hoje. Não tem muito mistério, é trabalho. Trabalho hoje como antes. Estou feliz por ter conseguido passar a quantidade de gols do ano passado e espero fazer mais a cada jogo para ajudar o time”, disse Sasha, em entrevista coletiva.

“Quando eu li a notícia sobre o Sampaoli chegar no Santos, fiquei feliz por ser um grande treinador, que traria coisas novas e que eu aprenderia muito com isso. Depois de tudo que aconteceu eu continuei prestando atenção nas orientações para os outros, pegava alguma coisa. Eu tive mais sequência e aprendi mais ainda. Me mostrou onde jogar, como fazer e isso me ajudou muito a crescer jogo a jogo. Não me quer fixo, ele acha que isso facilita pros marcadores. Tento jogar entrelinhas com volantes e zagueiros, para ajudar no elemento surpresa dos volantes. Muitos gols nossos foram chegando de trás. Fico feliz por corresponder e ajudar a mim e meus companheiros, abrindo espaço e fazendo gols”, completou.

Sasha é provável titular do Santos pela 10ª vez consecutiva contra a Chapecoense no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não venceu os últimos três jogos e perdeu a liderança para o Flamengo. Ambos têm 33 pontos, mas o Rubro-Negro tem saldo de gols maior.

