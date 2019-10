Sasha lamenta ato de racismo e sai em defesa de Soteldo após “firula”

Nesta quinta-feira, a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Ceará, na Vila Belmiro, ficou marcada por algumas polêmicas. Além da confusão envolvendo Soteldo, que fez uma “firula” no final do jogo, Thiago Galhardo também denunciou um ato de racismo cometido pela torcida do Peixe.

Na manhã desta sexta-feira, durante entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, Eduardo Sasha, autor de um dos gols do triunfo santista, lamentou o episódio criminoso e pediu a punição dos responsáveis.

“É triste ouvir esse tipo de coisa. Os clubes estão isentos disso, porque não tem como controlar os torcedores. Tenho certeza que o clube vai identificar quem fez essas coisas. Tem de haver punição para que nem entrem mais no estádio”, disse.

Além disso, o atacante não viu falta de respeito por parte de Soteldo e saiu em defesa do companheiro, que foi criticado por Gustavo Henrique por conta dos dribles aplicados no final do jogo.

“Acho que depende da situação. Ele sempre jogou desse jeito, com dribles objetivos. Mas naquele momento, ele pensou na cera dos jogadores do Ceará. Quando conseguimos a virada, ele tentou segurar a bola do jeito dele. Não vejo problema. Quem criou essa situação foi o Ceará”, completou.

O Santos volta a entrar em campo neste domingo, às 16h (horário de Brasília), quando visita o Atlético-MG no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com