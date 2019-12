Sasha ganha concorrência, mas não pensa em sair do Santos após terminar 2019 em alta

Eduardo Sasha não pensa em sair do Santos em 2020. O atacante terminou a temporada em alta depois de fazer 14 gols no Campeonato Brasileiro.

O Peixe conta com Sasha mesmo com a contratação de Raniel, ex-São Paulo, e só pensa em vendê-lo no caso de “proposta irrecusável”, até por ter apenas 50% dos direitos econômicos.

“Sasha tem contrato e, como profissional exemplar que é, cumprirá. Não teve proposta até agora, só sai se for bom para ele e para o Santos. Até hoje só sondagens, nem proposta nem nada. A princípio, cumpre contrato normalmente”, disse Bruno Vicintin, empresário de Eduardo Sasha, à Gazeta Esportiva.

A função do camisa 9 promete ser disputada em 2020. Além de Sasha e Raniel, o Alvinegro aposta muito em ano de afirmação de Kaio Jorge. Fernando Uribe deve ser negociado.