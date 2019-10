Sasha exalta campanha do Santos e evita pensar no Flamengo

Após vencer o Ceará por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, o Santos se manteve na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, a 10 do líder Flamengo. Pelo lado do Peixe, o discurso é de seguir em busca do título, independente do desempenho do rival Rubro-Negro.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira, Eduardo Sasha, que balançou as redes durante o triunfo santista sobre os cearenses, fez questão de focar na equipe de Sampaoli, evitando assim pensar no Flamengo.

“A gente comenta a campanha que estamos fazendo. Flamengo está fazendo um excelente campeonato, mas nosso papel vem sendo bem desempenhado. Estamos pensando jogo a jogo e fazendo nosso dever. Lá na frente, a gente vai ver o que podemos alcançar”, disse.

Com 51 pontos na 26° rodada, o Peixe já superou a campanha de 2018, quando a equipe terminou na 10° posição do campeonato, com 50 pontos ganhos. Diante disso, Sasha exaltou o desempenho santista e defendeu a permanência de Jorge Sampaoli.

“Temos que valorizar a campanha deste ano. Planejamento, treinador com métodos diferentes de jogar… no futebol, muitas coisas deixam de acontecer por falta de planejamento. Não vem o resultado e mandam o treinador embora. Temos o mesmo treinador desde o início e isso é importante demais. Futebol é planejamento. Se mantivermos uma base e contratarmos jogadores pontuais, podemos conquistar muitas coisas no ano que vem”, afirmou.

Por fim, o atacante ainda comentou sobre as vaias que a equipe ouviu durante a última partida, quando ainda perdia por 1 a 0 para o Ceará.

“A gente não vinha apresentando um bom futebol naquele momento. Eles estamos com uma certa razão, mas precisam ter paciência, até porque ainda tinha o intervalo. E foi o que aconteceu, voltamos melhores e viramos o jogo”, completou.

O Santos volta a entrar em campo neste domingo, às 16h (horário de Brasília), quando visita o Atlético-MG no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

