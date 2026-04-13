Santos x Deportivo Recoleta: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Após a importante vitória sobre o Atlético-MG no último sábado, o Santos volta a campo para enfrentar o Deportivo Recoleta nesta terça, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O duelo contra os paraguaios está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Como chegam as equipes

Derrotado pelo Deportivo Cuenca na estreia da Sul-Americana, o Santos ainda busca somar os seus primeiros pontos no grupo D da competição. O Peixe é o quarto colocado da chave e busca aproveitar o resultado de 1 a 0 sobre o Atlético-MG para emendar uma sequência positiva na temporada.

Cuca terá alguns desfalques para a partida: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) não devem estar à disposição. Por sua vez, Mayke, preservado contra o Galo por uso de corticoide, é dúvida para o duelo.

O Deportivo Cuenca vem de uma derrota no Campeonato Paraguaio, por 2 a 1 para o Luqueño. Na primeira rodada da Sul-Americana, a equipe empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo e é o terceiro colocado do grupo D. Já no torneio local, ocupa a oitava posição com 19 pontos somados em 16 partidas.