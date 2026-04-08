Com novidade, Santos divulga relacionados para estreia na Sul-Americana

O Santos divulgou os relacionados para o confronto contra o Cuenca-EQU, marcado para às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Alejandro Serrano Aguilar, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Novidades e desfalques

A lista conta com os retornos do lateral Igor Vinícius, que se recuperou de um edema no quadríceps direito, e do atacante Rony, que estava suspenso. Ambos desfalcaram o Peixe na última rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota de 3 a 1 para o Flamengo.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano segue com desfalques importantes, incluindo Gabigol e Neymar. O centroavante passou pela última sessão de PRP para finalizar o tratamento de uma tendinite do adutor da coxa direita, enquanto o meia-atacante permaneceu em Santos para trabalhos físicos específicos.

Os atletas se juntam a Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita), que também não estão à disposição.

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Rodrigo Falcão e Diógenes

Defensores: Zé Ivaldo, Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Escobar, Rafael Gonzaga e Luan Peres

Meio-campistas: Zé Rafael, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique

Atacantes: Barreal, Robinho Jr, Rony, Rollheiser, Moisés e Lautaro Díaz

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Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal.

Detalhes da partida

CUENCA-EQU x SANTOS

Competição: Copa Sul-Americana (1ª rodada)

Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar.

Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: às 19h (de Brasília)