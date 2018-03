Santos vive dilema por saída de Leandro Donizete; entenda

O Santos vive um dilema pela saída de Leandro Donizete. Nos últimos dias, Atlético-MG, América-MG e Coritiba procuraram o volante por meio de seu empresário, Edson Khodor, mas nenhum desses clubes está disposto a pagar nem a metade do salário para um empréstimo (R$ 150 mil).

Diante desse cenário, o Peixe tenta se desfazer do jogador e estuda pagar mais do que os R$ 150 mil por mês para emprestá-lo. Dessa forma, as chances da saída aumentariam. O contrato dele, com R$ 300 mil de vencimentos, vai até o dia 31 de dezembro de 2019.

Donizete tem 35 anos e não está nos planos do técnico Jair Ventura. Fora do Campeonato Paulista e da Libertadores, o meio-campista é reserva dos reservas nos treinamentos e não está satisfeito com a decisão.

Leandro Donizete foi contratado em janeiro de 2017, a pedido do técnico Dorival Júnior, mas nunca teve status de titular. Ele tem 22 jogos realizados pelo Santos. Sua última aparição foi na eliminação do Peixe na Libertadores, com derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro, em 20 de setembro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com