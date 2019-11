Santos vence São Paulo na partida de ida da semifinal do Paulista sub-15

A garotada sub-15 do Santos deu um passo gigante para alcançar a decisão do Campeonato Paulista da categoria. Neste sábado, os meninos do Peixe não deixaram dúvidas e venceram o clássico contra o São Paulo no jogo de ida da semifinal do Estadual. O placar: 3 a 0.

O volante Hyan foi o grande destaque da partida disputada no Estádio Ulrico Mursa, campo da Portuguesa Santista. O meio-campista marcou duas vezes. Felipe Laurindo entrou em campo no segundo tempo e completou a vitória dos mandantes.

Agora, o Santos poderá perder por até dois gols no jogo de volta, marcado para o sábado da próxima semana, no CT de Cotia, local de concentração da base do São Paulo.

