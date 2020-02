Santos vence Cruzeiro no Brasileiro Feminino com Marinho tietando Cristiane

O Santos derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 nesta segunda-feira, dentro da Vila Belmiro, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Sereias da Vila contaram com o bom público de 7.700 torcedores para garantir o 100% de aproveitamento no torneio.

Os gols da partida foram marcados por Jajá, contra, e pela volante santista Brena. O Alvinegro e a Ferroviária são os únicos times com três vitórias em três jogos de campeonato. O Cruzeiro agora soma dois triunfos e um revés.

Marinho e filha tietam Cristiane

Lesionado, o camisa 11 do time masculino Marinho marcou presença na partida, que teve entrada gratuita para o público. Do camarote, a filha do jogador pediu para tirar uma foto com a camisa 11 do time feminino, Cristiane.