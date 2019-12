Santos terá jogos da Libertadores transmitidos pelo Facebook pela primeira vez

A Conmebol divulgou a tabela detalhada com os horários, datas e transmissões dos jogos da Libertadores 2020. O Santos, já com todos seus adversários definidos, terá duas transmissões via streaming, pelo Facebook.

As partidas contra o Delfín, do Equador, e Olímpia, do Paraguai, ambas fora de casa, nos dias 9 e 23 de abril, pela 4ª e 5ª rodada da fase de grupos, respectivamente, serão passadas na rede social de forma gratuita.

É o segundo ano seguido que o torneio será transmitido ao vivo no Facebook, contudo, como o Santos não disputou a competição neste ano, será a primeira vez que os torcedores santistas poderão acompanhar os duelos pela plataforma onilne.

No grupo G, o Peixe tem estreia na Libertadores marcada para o dia 3 de março, diante do Defensa y Justicia, da Argentina, em Buenos Aires.

Confira os jogos do Santos na fase de grupos da Libertadores:

03/03 Defensa y Justicia (ARG) x Santos- 19h15- transmissão da Fox Sports

10/03 Santos x Delfín (EQU)- 19h15- transmissão da Fox Sports

17/03 Santos x Olímpia (PAR)- 21h30- transmissão do SporTV

09/04 Delfín (EQU) x Santos- 23h- transmisssão via Facebook

23/04 Olímpia (PAR) x Santos- 19h- transmissão via Facebook

05/05 Santos x Defensa y Justicia (ARG)- 19h15- transmissão do SporTV