Santos tenta vender Jean Mota, mas esbarra em modelo de negócio

O Santos tenta vender Jean Mota aos Emirados Árabes Unidos, mas esbarra no modelo de negócio sinalizado pelos clubes do país.

Algumas equipes se interessam por Jean, como o Al-Nasr e o Al-Ahli, porém, querem empréstimo com opção de compra. O Peixe, com dificuldade financeira, pretende negociá-lo em definitivo.

A janela nos Emirados fecha no dia 30 deste mês e é a alternativa do Alvinegro depois do fim do prazo para transferências na Europa.

Jean Mota perdeu espaço com Jorge Sampaoli e é atualmente reserva. O técnico, em contrapartida, gostaria de ter o meio-campista como opção no elenco.

Jean tem 25 anos e contrato até 30 de junho de 2022. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do atleta. O Peixe pagou R$ 800 mil para tirá-lo do Fortaleza há três anos.

