Santos tenta reeditar atuação da semifinal, vista como a melhor por Sampaoli

O Santos tentará reeditar a atuação da semifinal do Campeonato Paulista diante do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão.

Depois de perder por 2 a 1 na arena em Itaquera, o Peixe venceu o Timão por 1 a 0 no Pacaembu, em 8 de abril, mas acabou eliminado nos pênaltis por 7 a 6.

O Alvinegro só fez o gol quando Gustavo Henrique virou centroavante nos minutos finais, porém, a supremacia da equipe encantou o técnico Jorge Sampaoli. O rival ficou acuado na defesa em quase todos os minutos.

O Santos teve 68% de posse de bola, com 23 finalizações (11 certas) e 523 passes trocados. O Corinthians, na ocasião, só chutou três vezes – todas para fora -, e realizou 166 passes.

O Peixe tem esse jogo em mente para tentar vencer o clássico desta quarta e continuar nas primeiras colocações. O Alvinegro da Baixada Santista ocupa a segunda colocação, com 17 pontos. O Timão é o 10º, com 12.

