Santos tenta não repetir roteiro de Cleber Reis com Fabián Noguera

Fabián Noguera retornou ao Santos após empréstimo ao Gimnastic, com o rebaixamento para a terceira divisão da Espanha, e está em baixa no mercado. Afastado das atividades do elenco profissional por Jorge Sampaoli, o zagueiro ainda não recebeu propostas.

O Gimnastic até sinalizou interesse na permanência, mas não teve dinheiro para exercer a compra. De volta, Noguera procura clubes interessados e o Peixe tenta evitar que o caso de Cleber Reis se repita.

Fabián Noguera recebe salário maior do que alguns titulares de Sampaoli e tem contrato até 2021. A situação de Cleber foi semelhante – vencimentos altos, poucas ofertas e a “solução” foi o empréstimo ao Oeste, com a maior parte paga pelo Alvinegro, até dezembro.

Noguera tem 26 anos, foi contratado em 2016 e nunca se firmou na Vila Belmiro. Ele foi emprestado ao Estudiantes (ARG) antes de atuar pelo Nàstic.