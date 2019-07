Santos tenta, mas não consegue rescisão amigável com Bryan Ruiz

O Santos tentou recentemente uma rescisão de contrato amigável com Bryan Ruiz, mas não houve acerto com os representantes do costarriquenho. Em janeiro, o meia chegou a pedir acordo para sair, só que desistiu de última hora.

A ideia do Peixe era liberar Bryan do contrato até dezembro de 2020, pagando uma parte dos salários do período. O jogador, porém, deve ficar até encontrar um novo clube.

Ruiz treina com o elenco profissional, mas não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. De acordo com o presidente José Carlos Peres, há interesse de equipes do México e Estados Unidos e o Alvinegro espera propostas oficiais.

O Santos abre mão de compensação financeira e aceita liberar Bryan Ruiz de graça para não precisar mais arcar com o alto salário do jogador de 33 anos, de cerca de R$ 500 mil por mês.

Bryan não atua pelo Peixe desde novembro de 2018, em derrota para a Chapecoense no Pacaembu. Mesmo assim, participou da Copa Ouro pela Costa Rica em junho. O armador foi contratado em julho do ano passado e só atuou 14 vezes.

