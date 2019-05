Santos “dribla” regulamento para jogar decisão contra Atlético-MG na Vila

O Santos “driblou regulamento da CBF para enfrentar o Atlético-MG no dia 6, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

O presidente José Carlos Peres cravou a partida diante do Galo na Vila, porém, o regulamento da confederação não permitia mudança do mando de jogo após a ida da eliminatória. No caso, Peixe e Atlético empataram no último dia 15, em Belo Horizonte. A volta para a Vila, porém, foi confirmada nesta noite.

Explica-se: o Alvinegro pediu a decisão de volta para a Vila Belmiro antes do dia 15, mas não obteve resposta a tempo. No site da CBF, a última atualização era do dia 6 de maio, quando o Pacaembu foi aprovado.

“Em cada confronto eliminatório, em quaisquer das seis últimas fases, a definição do estádio da segunda partida deverá ocorrer antes da realização da partida de ida, não podendo mais sofrer alteração, salvo em caso de comprovado motivo de força maior, mediante avaliação e concordância da DCO (Diretoria de Competições)”, diz a CBF.

A programação do Santos, agora confirmada pela CBF, inclui Atlético-MG (Copa do Brasil) e Corinthians (Campeonato Brasileiro) na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, a partida diante do Galo será no Pacaembu.

