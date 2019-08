Santos tem treino rápido e sem sparrings antes de viagem para enfrentar a Chapecoense

A programação do Santos para essa sexta-feira foi diferente do habitual. O Peixe treinou mais cedo – 9h30 -, e a atividade não terá a duração de costume.

O Alvinegro sairá do CT Rei Pelé às 12h rumo a Chapecó, onde enfrentará a Chapecoense neste sábado, às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, a movimentação de Jorge Sampaoli não contou com os sparrings – jogadores das categorias de base que costumam “enfrentar” os profissionais em trabalhos táticos.

25 jogadores estiveram em campo: Everson, Vanderlei, John, Victor Ferraz, Pará, Jorge, Felipe Jonatan, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Luan Peres, Luiz Felipe, Alison, Cueva, Jean Mota, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Evandro, Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho, Derlis González, Uribe e Venuto.

Cueva teve uma conversa apenas com Jorge Sampaoli, na beira do campo. O peruano vivia a expectativa de ser relacionado, mas ficou fora novamente.. Jorge e Marinho estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo.

A provável escalação, treinada na última quinta por Sampaoli, é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Derlis González, Alison, Carlos Sánchez, Evandro e Diego Pituca; Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos não venceu os últimos três jogos e perdeu a liderança para o Flamengo. O Peixe tem a mesma pontuação (33), mas perde no saldo de gols.