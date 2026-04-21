Santos tem semana cheia com estreia na Copa do Brasil; veja programação

O Santos terá dias corridos pela frente. Após perder para o Fluminense, o Alvinegro Praiano encara mais uma semana cheia, com dois compromissos no calendário. Primeiro, estreia na Copa do Brasil, em casa, e, na sequência, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

Com a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, na Vila Belmiro, o Santos continua com o alerta ligado na luta contra a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Cuca está na 15ª posição, com 13 pontos - apenas um a mais que o Corinthians, primeiro time no Z4.

O Alvinegro Praiano terá pela frente o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Depois, visita o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A preparação para enfrentar o Coritiba começou na última segunda-feira e terá continuidade nesta terça. O time deve manter os três desfalques: Vinícius Lira, Gabriel Menino e Rony. Além deles, o goleiro Gabriel Brazão foi liberado pelo clube após o falecimento de seu pai.

Por outro lado, o Santos contará com os retornos de Escobar e do técnico Cuca, que cumpriram suspensão na última rodada.

Depois da estreia na Copa do Brasil, o Santos tem poucos dias para treinar antes de retornar aos gramados. O Alvinegro Praiano trabalhará no CT Rei Pelé na quinta e na sexta-feira antes de enfrentar o Bahia.

A bola rola para Santos e Bahia neste sábado, às 18h30, no gramado da Fonte Nova, em Salvador (Bahia).

Confira a programação do Santos nesta semana:

21/4 - terça-feira: reapresentação e treino no CT Rei Pelé (à tarde)

22/4 - quarta-feira: jogo contra o Coritiba, na Vila Belmiro (estreia na Copa do Brasil)

23/4 - quinta-feira: reapresentação e treino no CT Rei Pelé (à tarde)

24/4 - sexta-feira: reapresentação e treino no CT Rei Pelé (de manhã). Viagem para Salvador à tarde

25/4 - sábado: jogo contra o Bahia, na Fonte Nova.

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