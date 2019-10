Santos tem retornos, mas volta a sofrer com suspensões diante do Ceará

O Santos não pôde contar com uma série de nomes por conta de suspensão e convocações na Data Fifa no empate diante do Internacional neste domingo, no Beira-Rio. Apesar disso, o técnico Jorge Sampaoli procurou relativizar as ausências e comemorou o ponto fora de casa na disputa do Campeonato Brasileiro.

“A gente veio decidido a ganhar o jogo. Eles são jogadores que não contamos por causa da data Fifa. Inter também estava desfalcado. A gente veio jogar com o que tinha, contra uma grande equipe. Fomos melhores no primeiro tempo e o rival nos superou no segundo. Conseguimos um empate que mais para frente vamos dar muito valor”, disse o argentino em entrevista coletiva após o duelo.

Para esse jogo, Sampaoli não teve Carlos Sánchez, cumprindo suspensão, e sete ausentes por convocação, independentemente se são usados pelo técnico ou não. Foram eles: Cueva (Peru), Derlis (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica), Jackson Porozo (Equador), Kaio Jorge e Sandry (seleção sub-17) e Soteldo (Venezuela).

Com o fim do período de amistosos, os jogadores retornam, mas o Santos terá duas baixas confirmadas para o duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira: Marinho e Uribe, que entrou no lugar do atacante no segundo tempo, levaram o terceiro amarelo e precisarão cumprir suspensão.

Com o resultado deste final de semana, o Peixe caiu para a terceira colocação do Brasileiro, visto que o Palmeiras venceu o Botafogo e retomou a segunda posição, no último sábado. Agora, a equipe volta suas atenções para o duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília).