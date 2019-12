Santos tem quatro baixas forçadas para a Copinha e fecha lista

O Santos terá quatro desfalques para a Copa São Paulo de Futebol Júnior: o zagueiro Jackson Porozo, os laterais-direitos Mikael e Cadu e o meia-atacante Matheus Moraes.

Porozo disputará o Pré-Olímpico pelo Equador, enquanto os demais são ausências por problemas físicos. O caso de Cadu é o mais preocupante: o jovem de 17 anos rompeu o ligamento cruzado durante vitória por 5 a 1 diante do Taboão da Serra em jogo preparativo no último sábado, no CT Rei Pelé.

Com as ausências forçadas, o Peixe do técnico Márcio Zanardi fecha a lista com 25 e torce para não ter mais nenhum contratempo. A ala direita deve ter Gustavo como titular. Veja os inscritos abaixo:

Goleiros: Breno, Matheus Saldanha e Paulo Mazoti

Defensores: Derick, Gustavo Moreira, Gustavo Vilar, Jhonnathan, Lucas Sena e Pedrinho Scaramussa

Meio-campistas: Alex Negueba, Donizete, Felipe Pereira, Gabriel Pirani, Gabriel Santos, Heron, Ivonei, Lucas Barbosa, Lucas Lourenço, Robson Alves e Victor Yan

Atacantes: Antonio Gamaroni, Allanzinho, Caio Mota, Marcos Leonardo e Wesley Santos