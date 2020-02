Santos tem pior ataque em início de temporada dos últimos doze anos

O Santos ainda não conseguiu engrenar sob o comando de Jesualdo Ferreira e demonstra dificuldade para marcar gols neste início de temporada. Além de criar poucas oportunidades para balançar as redes até o momento, o Peixe registra uma marca negativa negativa em relação ao ataque.

Nas quatro partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Santos marcou quatro gols. O Alvinegro Praiano anotou dois tentos contra o Guarani e outros dois contra a Inter de Limeira. No clássico com o Corinthians e na partida contra o Red Bull Bragantino, o time passou em branco.

A última vez que o Santos registrou um número menor do que quatro gols marcados após quatro partidas oficiais disputadas no início da temporada foi em 2008. Na ocasião, o Peixe balançou apenas três vezes as redes dos adversários no mesmo número de jogos observados.

No Paulistão de 2008, o Santos terminou a primeira fase na sétima colocação e sequer avançou no torneio. Mais tarde naquele ano, o Peixe correu riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e encerrou sua participação na competição na 15ª posição.

Vale lembrar que o Santos sofre com desfalques importantes no setor ofensivo neste início de temporada. Soteldo não esteve à disposição por conta da disputa do pré-olímpico disputado na Colômbia pela seleção venezuelana. Além disso, Marinho atuou apenas na estreia do Peixe no Paulistão, já que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo.

De acordo com um levantamento realizado pela Gazeta Esportiva, Soteldo e Marinho contribuíram diretamente para 27 dos 60 gols do Santos no Campeonato Brasileiro de 2019.

Depois de perder para o Corinthians no último final de semana, o Santos permaneceu com sete pontos, na liderança do grupo A do Campeonato Paulista. Na próxima rodada, o Peixe recebe o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, na segunda-feira, às 20h.

Confira abaixo o número de gols marcados pelo Santos nas quatro partidas iniciais das últimas temporadas:

2020 – quatro gols

2019 – 11 gols

2018 – sete gols

2017 – dez gols

2016 – oito gols

2015 – cinco gols

2014 – oito gols

2013 – nove gols

2012 – cinco gols

2011 – 14 gols

2010 – 11 gols

2009 – cinco gols

2008 – três gols