Santos tem maior seca de vitórias da temporada

O Santos amarga sua pior sequência da temporada e tem o desafio de acabar com a má fase, neste domingo, contra o CSA, na Vila Belmiro. A última vitória do time de Jorge Sampaoli foi no dia 31 de agosto, quando bateu a Chapecoense por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem saber o que é vencer há quatro jogos, o Peixe tem sua maior seca de vitórias no ano. A última vez que o clube ficou mais de 360 minutos sem conquistar três pontos foi em novembro de 2018. Naquela oportunidade, o Alvinegro da Vila Belmiro ficou cinco jogos sem um triunfo, da 32ª a 36ª rodada do Brasileirão, sendo derrotado quatro vezes em sequência (Palmeiras, Chapecoense, Flamengo e América-MG) e empatando uma (Botafogo).

Atualmente na terceira posição no Brasileiro, o Santos só saiu vitorioso uma vez das últimas oito partidas. São cinco derrotas, dois empates e uma vitória. A péssima fase fez com quem a equipe perdesse a liderança, que chegou a ser de quatro pontos de vantagem na 13ª rodada.

Para piorar, viu Flamengo e Palmeiras engatarem uma série de bons resultados e dispararem nas duas primeiras colocações.

Eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e nas oitavas de final da Copa do Brasil, só restou o nacional para o Peixe, que ainda sonha com o título após 15 anos.

O próximo compromisso é neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, diante do CSA. Se não conseguir vencer, vai igualar o jejum de cinco jogos do ano passado.