Santos tem interesse no retorno de Vitor Bueno, do Dínamo de Kiev

O Santos tem interesse no retorno de Vitor Bueno, emprestado ao Dínamo de Kiev até junho de 2020, numa troca com Derlis González. A situação do paraguaio continuaria a mesma. O vinculo também é até o meio do ano que vem.

Com o aval do técnico Jorge Sampaoli, o Peixe busca a volta gratuita. O problema é a diferença salarial – lá, ele recebe mais do que recebia no Alvinegro.

O Santos precisa correr pois a janela de transferências para negociações internacionais no Brasil se encerra na próxima terça-feira e só reabre em 22 de junho.

Vitor Bueno não tem tido vida fácil no Dínamo. O meia-atacante atuou por 80 minutos em quase oito meses e nem sequer jogou partidas oficiais em 2019.

Depois da chegada à Ucrânia, Bueno jogou contra Chornomorets, Desna e Mynai entre agosto e outubro do ano passado. Três partidas saindo do banco de reservas e sem marcar gol ou dar assistência. Uma lesão muscular na intertemporada dificultou ainda mais a afirmação no elenco.

