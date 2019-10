Santos tem interesse em destaque do Guarani após “quase” neste ano

O Santos tem interesse em contratar Matheus Davó, destaque do Guarani e uma das revelações da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante de 20 anos foi um dos principais jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano e manteve o desempenho no Nacional.

O técnico do sub-20, Márcio Zanardi, indicou o atleta, seu comandado no Bugre, mas a negociação não avançou. Agora, a dificuldade á maior.

“Davó é ótimo jogador e quase veio para o Santos no começo do ano, mas, como sempre, quando o Santos se interessa… Os olhos crescem”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Davó poderia reforçar o Santos B ou até o elenco profissional em 2020, porém, o Peixe acredita em “leilão” do Guarani após o fim da Série B e prevê investimento menor para a próxima temporada.

