Santos tem ampla vantagem em histórico recente contra o Fluminense

Nesta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), o Santos visita o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há três jogos sem vencer, o Peixe enfrenta um Fluminense pressionado, que luta contra o rebaixamento. Além disso, o Alvinegro Praiano tem o retrospecto recente do confronto a seu favor.

Nos últimos oito duelos entre as duas equipes, o Santos soma seis triunfos, um empate e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e oito sofridos. O Peixe ainda está há quatro partidas sem perder para o Fluminense. A última derrota para o time carioca foi em 2017, pelo Brasileirão, quando o Flu venceu pelo placar de 3 a 2, no palco do confronto desta semana.

Neste ano, Alvinegro Praiano e Tricolor das Laranjeiras se encontraram no mês de maio, pela segunda rodada da competição nacional, na Vila Belmiro. Com gols de Eduardo Sasha e Carlos Sánchez, a equipe comandada por Jorge Sampaoli saiu com o triunfo por 2 a 1. Pedro marcou para o Flu.

Ocupando a terceira colocação, com 37 pontos conquistados, o Santos busca retomar o caminho das vitórias para seguir compondo o grupo de postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. No momento, a liderança pertence ao Flamengo, que tem 45 pontos.