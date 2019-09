Santos tem a pior sequência na Vila desde transição entre Jair e Cuca

O Santos tem, atualmente, a pior sequência na Vila Belmiro desde a saída do técnico Jair Ventura, anunciada em julho de 2018.

Na última partida de Jair na Vila, o Peixe perdeu para o Internacional. Com Serginho Chulapa como interino, o Alvinegro empatou com o Flamengo e foi derrotado para o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Na estreia de Cuca, o Santos viu o Cruzeiro vencer por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O estádio só voltou a ser palco de uma vitória diante do Sport, em agosto.

O Santos de Jorge Sampaoli não vence há três jogos na Vila Belmiro – empate com Fortaleza e Athletico-PR e derrota para o Grêmio. O revés do último sábado, inclusive, acabou com invencibilidade de mais de um ano. A última derrota na Baixada Santista foi justamente para o Cruzeiro.

Ainda na terceira colocação do Brasileirão, mas agora a oito pontos do Flamengo, o Peixe enfrentará o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã, e voltará a jogar na Vila contra o CSA, no próximo domingo (29).

O Alvinegro deve atuar na Vila Belmiro também diante do Palmeiras, em 9 de outubro, pela rodada 24 da competição. O presidente José Carlos Peres pretende mudar o mando para o Pacaembu na partida contra o Ceará, dia 16.