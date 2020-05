Santos supera Flamengo e tem maior audiência no Youtube na América do Sul

O Santos superou o Flamengo e teve a maior audiência no Youtube na América do Sul em abril. O canal do Peixe contou com 2,34 milhões de visualizações. O clube do Rio de Janeiro teve 2,29 M.

O Alvinegro está no Top-10 de toda a América, na oitava colocação. O líder em views é o América, do México, 3,70 milhões.

Veja o ranking abaixo: