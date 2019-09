Santos sofre pelo lado direito em sequência negativa pelo Brasileirão

O Santos somou apenas cinco pontos dos últimos 15 disputados e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. A fase instável vivida na competição passa pela fragilidade da defesa, que chegou a ser um dos pontos fortes do time. O lado direito do sistema defensivo do Peixe tem sido o caminho mais fácil para os adversários chegarem ao gol.

Depois de abrir 3 a 0 sobre o Fortaleza, o Santos cedeu o empate na Vila Belmiro. O time cearense marcou o primeiro em cobrança de pênalti e, na sequência, balançou a rede em jogadas que se originaram pelo lado direito. Ambos os lances tiveram início em cruzamentos pela beirada defendida por Victor Ferraz.

No último domingo, o Santos empatou com o Athletico Paranaense por 1 a 1, novamente na Vila Belmiro. O Furacão abriu o placar com um lance trabalhado pelo lado direito do ataque, envolvendo a defesa do Peixe. Nesta partida, Sampaoli não pôde contar com Victor Ferraz, suspenso, e escalou Lucas Veríssimo como lateral-direito.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para o confronto decisivo contra o Flamengo, no sábado, às 17h, no Maracanã, Sampaoli contará com a volta de Victor Ferraz. A escalação, no entanto, ainda é uma incerteza. Para frear o ataque Rubro-Negro comandado por Bruno Henrique e Gabigol, existe a possibilidade do treinador argentino optar por uma equipe com três zagueiros.

No momento, o Santos está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados. A partida contra o Flamengo é a última do primeiro turno da competição.