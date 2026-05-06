Santos se reapresenta e abre preparação para enfrentar o RB Bragantino

Nesta quarta-feira, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após o empate por 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. Agora, a equipe volta suas atenções para o confronto diante do Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O treino desta manhã contou apenas com os jogadores que não viajaram para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde o Peixe cedeu o empate na quarta rodada da fase de grupos da competição internacional.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

A comissão técnica comandada por Cuca terá mais três sessões de treinamento antes da próxima partida. As atividades estão programadas para acontecer às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

O duelo contra o Bragantino será realizado no domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Situação no Brasileirão

O Santos busca recuperação na competição nacional após uma sequência de quatro jogos sem vitória, acumulando uma derrota e três empates. Com 15 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, empatada com o Corinthians (17°), mas levando vantagem no número de gols marcados (19 contra 10).

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)