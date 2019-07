Santos se reapresenta com empate em jogo-treino contra o sub-23; Uribe e Jobson marcam

O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, depois de vencer o Avaí no domingo, na Vila Belmiro, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Os reservas enfrentaram a equipe sub-23 em jogo-treino (os titulares fizeram trabalho regenerativo). Marinho, com assistência, de Evandro, e Uribe, após passe de Cueva, marcaram para os “profissionais”. Reforços dos aspirantes, Kaio Jorge e Jobson construíram o empate.

O elenco santista volta nesta terça-feira, volta a treinar na quarta e só joga contra o Goiás no domingo, às 11h (de Brasília), novamente na Vila, pela 13ª rodada do Brasileirão.

