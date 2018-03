Santos se prepara para cruzamentos e contra-ataques do Nacional

Estudioso, Jair Ventura analisou o Nacional-URU e vem dando informações sobre o adversário ao elenco do Santos. O técnico está preocupado com o jogo aéreo e a força dos contra-ataques para a partida desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu, pela segunda rodada da Libertadores.

Em entrevista coletiva, Jean Mota divulgou algumas informações e valorizou a “lição de casa”, com conversas e vídeos, feita pelo Peixe antes das partidas.

“Trabalhamos a semana inteira para tentar surpreender. O Nacional é um time que cruza muito, é veloz. 32 cruzamentos se não me engano no último jogo. É muito. É um time que joga no 4-4-2, linha baixa e usa do contra-ataque. Vamos nos atentar a isso. Sabemos disso na base da conversa, Jair procura estudar o rival e ele vem passando no dia a dia algumas situações. Antes dos jogos também tem os vídeos para falar mais um pouco do que treinamos na semana. Ajuda muito”, explicou.

Jean Mota, meia de origem, deve seguir como titular da lateral esquerda do Santos contra o Nacional. Contratado recentemente e em alta após duas boas partidas, Dodô aguardá por uma oportunidade.