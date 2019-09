Santos se frustra com Neymar e busca fazer caixa com mercados alternativos

A janela internacional de transferências fechou para a maioria dos países da Europa na última segunda-feira e foi frustrante para o Santos.

O Peixe não buscou reforços, mas contava com vendas no seu elenco e, principalmente, a de Neymar do PSG para Barcelona ou Real Madrid.

O Barça ficou perto de contratar o atacante e especulou-se um pagamento entre 170 e 200 milhões de euros. Com 4% de direito por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Alvinegro ganharia entre 6,8 milhões de euros (R$ 31,3 mi) e 8 milhões de euros (R$ 36,6 mi).

Com dificuldades financeiras, o Santos vendeu Kaique Rocha por 1,250 milhão de euros (R$ 5,7 mi) para a Sampdoria, em duas parcelas – o Peixe ficou com 15% de futura venda. O Alvinegro também tentou negociar Lucas Veríssimo, mas não obteve sucesso.

Com a necessidade de aliviar o caixa, o Peixe busca transferir atletas para mercados alternativos, ainda abertos. A melhor “porta” é Portugal, com data-limite para 22 de setembro. No dia 30, fecha a dos Emirados Árabes Unidos, país com clubes interessados em Jean Mota, como o Shabab Al-Ahli. Outras opções são Bulgária e México (5 de setembro) e Egito (20 de outubro).

O dinheiro da venda de Rodrygo para o Real Madrid está quase no fim e o Santos calcula entre R$ 40 e 50 milhões para “fechar o ano”. A maior receita a ser recebida é de cotas de transmissão da Rede Globo, algo em torno de R$ 10 milhões.

