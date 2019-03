Santos se diz atento, mas ainda não negocia renovação de Gustavo Henrique

Gustavo Henrique, titular absoluto do Santos, tem contrato até 31 de janeiro de 2020 e, a partir de agosto poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube para sair de graça. Até o momento, porém, não há negociação pela extensão do vínculo.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres disse que está atento à situação e confirmou o interesse na permanência por mais tempo.

O desejo de Gustavo é ficar e seus representantes acreditam que já é hora de uma valorização técnica (com contrato longo) e financeira (o salário é o mesmo desde 2016).

Gustavo tem agradado ao técnico Jorge Sampaoli pelo desempenho e liderança. Ele é um dos “vice-capitães” na ausência de Victor Ferraz.

Revelado pelo Alvinegro, Gustavo Henrique foi promovido ao elenco profissional em 2013. O defensor de 25 tem 179 jogos pelo Peixe.

