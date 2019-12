Santos renova patrocínio até o fim de 2020 e inclui marca no uniforme da Copinha

E o Peixe tem parceiro renovado para 2020. Santos e Kodilar estarão juntos mais um ano. A empresa do ramo alimentício continuará a expor sua marca nos meiões do uniforme profissional até o final do ano que vem. Pra cima deles! 🤝 Kodilar e Santos FC, um amor que só cresce. 🖤 pic.twitter.com/B0hgRkY1eW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 3, 2019

O Santos anunciou nesta terça-feira a renovação do patrocínio da Kodilar nos meiões do uniforme profissional até o fim de 2020. A empresa é parceira do Peixe há um ano.

“Mais um patrocinador renovado. Sinal de retorno e êxito na parceria. Agradecemos a confiança da Kodilar e esperamos seguir sendo importantes para a divulgação da marca em 2020”, disse o presidente José Carlos Peres.

Os uniformes de treino e de viagem do time profissional e da comissão técnica também contam com a exposição Kodilar. Além disso, há a presença nas placas do Centro de Treinamento Rei Pelé e nos backdrops utilizados em todas as entrevistas coletivas.

O Peixe ainda incluiu o patrocínio da Kodilar nos shorts dos uniformes que serão utilizados pela equipe sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Iniciamos a parceria com a Kodilar em novembro de 2018 e com a renovação teremos ao menos 26 meses de relação de patrocínio. Os melhores retornos de investimentos de patrocínios acontecem exatamente em relações duradouras e esse movimento de renovações é um dos nossos principais objetivos para 2020”, projeta Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com