Santos renova patrocínio até dezembro de 2020: “Mais uma conquista”

O Santos anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato de patrocínio da Unicesumar nos shorts do uniforme. O vínculo agora será válido até o fim de 2020. A instituição de ensino superior tem mais de 190 mil alunos.

“Mais uma importante conquista para o clube. Estamos conseguindo parcerias de sucesso que geram renovações e comprovam a credibilidade e retorno de nossa plataforma de marketing. Vamos construindo junto com nossos parceiros um clube mais forte. Passo a passo e de forma consistente com bases sólidas, vide estas longas relações com marcas que estamos criando”, disse o presidente José Carlos Peres.

Além da exposição nos shorts, a marca seguirá presente no uniforme de treino, viagens, plataforma digital do clube, placas no CT, backdrops de entrevistas e manterá a bolsa para atletas e funcionários.

“O indicie de renovações é um dos indicadores mais importantes para um trabalho comercial e está é a terceira renovação anunciada este ano, além de Algar e Philco. Implantamos uma estrutura profissional de atendimento e ativações o que acaba fidelizando e gerando mais resultados aos nossos patrocinadores. Mais do que apenas exibição da marca, construímos com a Unicesumar uma relação mais completa de entregas com diversas ativações, promoções e presença em nossas redes sociais que pretendemos intensificar e inovar neste novo período até final de 2020”, avaliou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação.

Além da Unicesumar, as atuais empresas vinculadas são Philco (costas), Algar (barra traseira e top central, próximo à gola), Kodilar (meiões), Orthopride (número), Casa de Apostas (omoplata) e Kicaldo (mangas).

