Santos renova o empréstimo de Leandro Donizete ao América-MG outra vez

O Santos renovou, mais uma vez, o empréstimo de Leandro Donizete ao América-MG. O último vínculo iria até essa segunda-feira, 30 de setembro, mas foi estendido em mais um mês – 31 de outubro. Vale lembrar que o acordo inicial terminaria em dezembro de 2018.

Por força de contrato, Donizete ficará no América até terminar a recuperação de lesão no joelho direito. O volante passou por uma cirurgia no fim do ano passado e não atua desde novembro.

Caso tenha terminado o tratamento, Leandro Donizete voltará ao Peixe em novembro, a dois meses do fim do contrato, válido até 31 de dezembro.

Santos e América-MG dividem o salário de R$ 300 mil – o Peixe paga a maior parte. Leandro Donizete foi contratado em dezembro de 2016 e nunca agradou o torcedor santista. Ao todo, foram 23 partidas. Ele tem 37 anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com