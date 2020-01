Santos renova contrato com joia da base que fez dupla de ataque com Rodrygo

O Santos segue dando uma atenção especial para a base neste início de 2020. Nesta terça-feira, o Peixe estendeu o vínculo do jovem atacante Matheus Moraes, uma das joias da base, e que fez boa dupla de ataque com Rodrygo, recentemente vendido ao Real Madrid.

Inicialmente, seu vínculo com o Alvinegro praiano ia até junho deste ano, o que já o permitiria assinar pré-contrato com qualquer outro clube, contudo, o contrato foi estendido por mais duas temporadas. Este é o segundo acordo profissional do atleta de 19 anos.

Moraes é visto como um jogador de grande potencial. Apesar de conviver com lesões, precisando passar por três cirurgias no joelho, o atacante chegou aos 10 anos na Vila Belmiro e marcou mais de 70 gols pelas categorias de base, mesmo sem participar do sub-15, quando precisou passar pelo seu primeiro procedimento cirúrgico.

Mesmo sem nunca ter entrado em campo pelo grupo principal, Matheus chegou a participar de alguns treinamentos com os profissionais na temporada passada, sob os olhares de Jorge Sampaoli. Agora, o plano do Santos é colocá-lo para treinar com o time “B”, afim de adquirir um fortalecimento muscular e ritmo de jogo mais rápido.

