Santos renova contrato com artilheiro da base

Na tarde desta quinta-feira, o Santos acertou a renovação de contrato de Wesley Santos, meia-atacante artilheiro do time sub-20. As partes negociavam desde outubro.

O vínculo do jovem de 19 anos com o Peixe ia até 30 de junho de 2021 e foi prolongado por mais um ano, com opção de extensão por mais duas temporadas.

Na lista de inscritos para a Copa SP de Futebol Júnior, Wesley Santos já integra o elenco principal do Santos desde julho de 2018. Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o meia chegou à Baixada Santista há dois anos.